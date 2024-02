Milan, niente acquisto dell’ultimo minuto e Pellegrino alla Salernitana | Si poteva fare di più?

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Marco Pellegrino all’US Salernitana. Il Club rossonero augura a Marco le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva”.

Milan, c’è la cessione di Pellegrini | C’è il comunicato

E’ questo il comunicato fatto dal sito del Milan, che svela come il difensore abbia lasciato il club rossonero per approdare nella Salernitana. I rossoneri con la cessione del calciatore hanno chiuso il mercato sia in entrata che in uscita visto che dopo il ritorno di Gabbia la situazione acquisti era praticamente conclusa.