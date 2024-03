Milan, nuovo obiettivo di mercato | Arriva dal Real Madrid

Il Real Madrid ha proposto al Milan il prestito di Arda Güler. La notizia è stata riportata sia da Marca che da Tuttosport. Il giocatore interessa ai rossoneri, così come interessava quando ancora militava nel Fenerbache, prima che il club di Florentino Pérez lo acquistasse per 20 milioni di euro più bonus. L’idea del Real è chiara: ripetere la formula dell’operazione Brahim Díaz, che dopo tre stagioni al Milan è tornato in casa base maturato e migliorato. Il Milan però vuole essere sicuro di guadagnarci a livello economico se il gioiello turco dovesse tornare in Spagna.

Güler in prestito al Milan: i dettagli

Al momento non è stata avviata nessuna trattativa concreta, ma Milan e Real Madrid ne hanno parlato e ci stanno pensando. Arda Güler è nato nel 2005 ad Ankara, in Turchia. Ha già giocato due stagioni da professionista al Fenerbache, prima di trasferirsi in Spagna alla corte di Carlo Ancelotti. A causa di alcuni infortuni e della folta concorrenza nel reparto offensivo dei Blancos, il trequartista non sta trovando molto spazio. Infatti finora ha giocato soltanto 92 minuti totali in gare ufficiali. Florentino, visti anche i probabili arrivi di Endrick e Mbappé, vuole farlo crescere lontano da Madrid ma mantenerne i diritti. Da qui l’idea di ripetere l’operazione avvenuta con Brahim Díaz. Ai rossoneri come detto piace il giocatore, ma per accettare questa volta vogliono delle condizioni economiche favorevoli in caso di recompra del Real Madrid.