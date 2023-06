Milan, Arda Guler vuol dire fantasia I I numeri dell’anno con il Fenerbahce

Milan, uno dei grandi obiettivi di mercato dei rossoneri si chiama Arda Guler. Il fantasista turco è una delle promesse del calcio europeo ed è inseguito dai top club. A parlare per lui sono i numeri, che evidenziano una propensione nel fare la differenza, a dispetto della giovanissima età.

Arda Guler, tutte i numeri con il Fenerbahce

Nella stagione appena terminata, come riporta MilanNews, Arda Guler ha collezionato 35 presenze, tra le quali 20 in campionato e 6 in Europa League. Il bilancio dice 6 gol e 7 assist, mentre pochi giorni fa il gioiello turco ha timbrato il cartellino anche con la nazionale. Un prospetto che il Milan punta a portare a casa per regalare fantasia e giovinezza a Stefano Pioli.