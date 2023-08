Milan, parla Pioli: “Un onore partecipare al trofeo Berlusconi”

Oggi alle ore 20.40 Milan e Monza daranno il via alla prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Le due squadre che hanno fatto parte della vita dell’ex Presidente del Consiglio saranno pronte ad omaggiare uno dei patron più vincenti della storia del calcio. A tal proposito, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha rilasciato alcune parole ai microfoni di sportmediaset.it: “Il direttore Adriano mi ha chiamato che eravamo in vacanza e quando mi ha proposto il Trofeo Berlusconi abbiamo risposto che noi siamo solamente onorati di partecipare a questo torneo. Spero di poter salutare anche i familiari e i collaboratori di Berlusconi e di fare la partita al meglio possibile perché comunque Berlusconi fa parte in modo così completo e importante della storia del Milan”.

Milan, Pioli: “Col Monza sarà un bel test

L’allenatore rossonero ha poi ribadito l’importanza di questa partita, in quanto permetterà al Milan di avanzare ancor di più in questa fase di rodaggio dati i numerosi acquisti. Ecco le sue parole: “Questa settimana abbiamo organizzato quattro amichevoli perché abbiamo bisogno di minutaggio e di far giocare tutti i giocatori, perché tra due settimane saremo in campionato. Affrontiamo una squadra che ha sempre giocato bene a calcio, quindi sarà un bel test”.