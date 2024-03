Milan, Pellegatti consiglia i rossoneri: “Walace potrebbe essere un’idea”

Carlo Pellegatti, noto commentatore sportivo e analista calcistico, ha recentemente condiviso sul suo canale YouTube interessanti riflessioni riguardo a una possibile aggiunta al centrocampo del Milan per il futuro: Walace dell’Udinese. Nel video, Pellegatti espone dettagli sul profilo del calciatore e le sue prestazioni recenti che potrebbero interessare al club rossonero.

Milan, perché Walace potrebbe essere un buon investimento

Il costo del trasferimento sarebbe sostenibile per il Milan, oscillando tra i 7 e i 12 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano può giocare in diverse posizioni, sia in un doppio centrocampo che in una formazione a tre, offrendo flessibilità tattica alla squadra. Le sue statistiche di passaggi completati (82%), dribbling riusciti (84,6%), e duelli vinti (126 su 215) dimostrano la sua solidità tecnica e fisica. Nonostante non sia un prolifico marcatore, avendo segnato due gol in questa stagione, Walace potrebbe offrire al Milan quel mix di fisicità e controllo di centrocampo tanto ricercato.