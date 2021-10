Milan, segnali incoraggianti dall’infermeria: Stefano Pioli potrebbe recuperare Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud già per la sfida contro il Verona di Igor Tudor

I segnali che arrivano dall’infermeria Milanello sono molto incoraggianti: Zlatan Ibrahimovic è in via di guarigione. Lo svedese, in settimana, sta proseguendo con le sessioni individuali, e tra martedì e mercoledì tornerà a lavorare in gruppo. L’ex Ajax e Inter punta a esserci per la prima sfida dopo la pausa nazionali contro il Verona di Igor Tudor.

Per quanto riguarda Olivier Giroud, il francese ha smaltito il dolore alla schiena che lo ha condizionato nelle ultime apparizione in Serie A e in Champions League. Il numero 9 si prepara a rientrare in gruppo.

Le buone notizie per Mister Stefano Pioli non si fermano qui e l’allenatore del Diavolo potrebbe ritrovare altre due pedine importanti: Tiemoue Bakayoko e Rade Krunic stanno infatti completando il percorso di riabilitazione per ritrovare la forma e presto saranno a disposizione del tecnico originario di Parma, che potrà contare su una rosa più ampia e di conseguenza su un ricco turnover.

Le parole di Pioli su Zlatan Ibrahimovic

Stefano Pioli, protagonista al Festival dello Sport di Trento, ha raccontato il primo incontro con lo svedese: “La prima volta a Milanello gli chiesi come stava. Lui mi disse: ‘Non ascoltare chi dice che sarò pronto fra un mese, se vuoi posso scendere in campo subito: ma io sono qui per fare il giocatore e rispetterò sempre le tue decisioni'”.

Sulla possibilità che Zlatan possa fare l’allenatore in futuro, il mister dei rossoneri ha dichiarato quanto segue: “È un grande campione, ma se volesse allenare forse dovrebbe smussare qualche spigolatura caratteriale”.