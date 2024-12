Milan: presentato ricorso per la sfida di Bologna | I dettagli

Nella giornata odierna, mentre i rossoneri si preparavano per la sfida di stasera in Champions League contro la Stella Rossa, il club avrebbe fatto ricorso al Tar per la decisione del rinvio di Bologna-Milan.

Il comunicato rossonero

Ecco quanto riportato dall’ ‘ANSA’: ”Il Milan ha depositato il ricorso al Tar di Emilia Romagna e Bologna, per l’annullamento e l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza del sindaco di Bologna Matteo Lepore che ha disposto la sospensione della partita tra Bologna e Milan il 26 ottobre scorso a causa dell’alluvione che ha colpito la zona nei giorni precedenti. Per il club rossonero “la decisione deve essere considerata iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse”. A tale comunicato dovrebbe seguire anche quello della Lega Serie A.