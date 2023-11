Stando alle ultime notizie il Milan avrebbe in mente grandi mosse per il reparto offensivo tra rinnovi e bombe di mercato.

Milan, su chi si punta in attacco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud sembra molto vicino al rinnovo con il Milan per un altra stagione. Il francese andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ma per lui è pronto un prolungamento di contratto fino al 2025 con l’ingaggio di 3 milioni e mezzo che verrà ridotto, come il suo minutaggio, dovuto all’esigenza dei rossoneri di ringiovanire il proprio reparto offensivo.

Per svecchiare il proprio reparto offensivo, il Milan come riportato da La Gazzetta dello Sport avrebbe messo gli occhi su Jonathan David ,attaccante classe 2000 del Lille con cui ha collezionato 54 reti in 117 presenze. L’attaccante canadese va in scadenza di contatto nel 2025 con il prezzo del cartellino di conseguenza che passa da 60 a 40 milioni. Per i rossoneri nel 2025 ci sono tutte le prospettive per affondare il colpo.