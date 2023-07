Milan, prima tegola dagli USA | L’attaccante lascia il ritiro e torna in Italia

Il Milan non comincia bene la tournee negli USA: dopo la sconfitta in rimonta contro il Real Madrid, arriva anche un problema per Stefano Pioli che è costretto a perdere per infortunio un attaccante.

Milan, infortunio per Messias: il brasiliano torna in Italia, su di lui c’è anche il Torino

Come riportato da tuttomercatoweb, l’esterno brasiliano Junior Messias si è infortunato nel corso dell’amichevole del Milan contro il Real Madrid. Per l’esterno destro sembra trattarsi di un risentimento alla coscia sinistra, che verrà rivalutato al rientro in Italia. Messias dunque non giocherà altri match negli Stati Uniti. Inoltre sul brasiliano resta vivo l’interesse del Torino che vorrebbe metterlo a disposizione di Ivan Juric.