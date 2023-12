In casa Milan oltre a tenere banco c’è da sistemare anche la questione legata alla Coppa d’Africa. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, la dirigenza rossonera sta provando a parlare con le varie componenti della Coppa d’Africa per tenere ancor di più con sé Bennacer e Chukwueze, che potrebbero saltare diverse partite dei rossoneri, a cominciare dalla sfida del 2 gennaio di Coppa Italia contro il Cagliari.