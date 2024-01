Milan-Roma, le scelte di Pioli e Mourinho | Le formazioni

Hernandez torna a sinistra. Belotti accanto a Lukaku in attacco

Nessuna grande sorpresa in casa rossonera. Pioli si affida nuovamente al 4-2-3-1. Quartetto difensivo composto da Kjær e Gabbia centrali, sostenuti da Calabria e Theo Hernandez, che torna a giocare sulla fascia sinistra. Adli e Reijnders in mezzo al campo, alle spalle di Pulisic, Loftus-Cheek e Leão. In avanti il solo Giroud.

Fuori Dybala per infortunio, Mourinho rilancia Belotti dal 1′ accanto a Lukaku in attacco. Centrocampo con Bove, Paredes e Cristante, supportati da Celik e Zalewski sugli esterni. In difesa Mancini, Llorente e Huijsen.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. All. Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Celik, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Mourinho.