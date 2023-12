Il Milan nell’ultima partita del su 2023 davanti al proprio pubblico ospita il Sassuolo nel primo dei tre posticipi. Per i ragazzi guidati da Pioli, dopo il pari contro la Salernitana nella scorsa giornata, questa gara assume tutte le caratteristiche di una sfida cruciale per il continuo della stagione. I rossoneri, vogliono regalare l’ultima gioia ai proprio tifosi anche per riprendere la corsa verso la Champions League. Nelle ultime quattro i lombardi hanno ottenuto due vittorie un pareggio e una sconfitta. Dall’altra parte c’è il Sassuolo di Dionisi, che si trova a soltanto a +3 sul terzultimo posto che vuol dire retrocessione. I neroverdi nelle ultime 4 hanno ottenuto tre sconfitte e un pareggio. Nel precedente dello scorso campionato, gli emiliani si imposero per 5-2. La partita con fischio d’inizio alle 18.00 sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Volpato, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.