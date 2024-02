Milan, si lavora al nuovo difensore | Quattro gli obiettivi per i rossoneri

Le strategie di mercato del Milan per migliorare il reparto difensivo in estate.

Nonostante l’emergenza in cui si è ritrovato il Milan di Stefano Pioli per quanto riguarda i centrali difensivi, a gennaio l’unica operazione in quel ruolo è stato il ritorno di Gabbia dal Villareal. La dirigenza rossonera però si sta preparando a piazzare un grande colpo in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il favorito per vestire la maglia del Milan è Maxence Lacroix, francese classe 2000 del Wolfsburg. A giugno mancherà un anno alla scadenza del suo contratto (2025), abbassando le pretese del club tedesco. Lacroix è alto 190 cm, e oltre alla forza fisica è dotato di una buona velocità di punta. In questa stagione ha giocato 19 partite e realizzato un gol.

Le alternative e i centrali in scadenza del Milan

Il Milan continua a monitorare il 24enne Lilian Brassier del Brest, oltre a Tosin Adarabioyo del Fulham (26 anni) e Lloyd Kelly del Bournemouth (25), simili a Lacroix per caratteristiche fisiche e tecniche. Al momento Pioli dispone di sei centrali di ruolo, con Caldara e Kjaer in scadenza a giugno. Marco Pellegrino a fine stagione tornerà dal prestito alla Salernitana.