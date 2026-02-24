Milan, sirene inglesi per Leao: l’Arsenal pronto a portarlo via, a Milano studiano per il rinnovo

Il Milan perde l’occasione di tenere forte il passo dietro l’Inter che corre verso lo scudetto, ma a Milano non si parla solo di campionato e di caos con le decisioni arbitrali, si pensa anche al futuro e, sulla lista delle cose da fare c’è anche il calciomercato e il rinnovo a Rafa Leao.

Milan, rinnovo Leao

Max Allegri è contento della voglia di Rafa Leao. Il portoghese è contento di esserci pure se a mezzo servizio (acciaccato dagli infortuni), considerando il Mondiale tra pochi mesi. Il Milan sta trattando, tra le varie cose, anche il rinnovo del contratto del portoghese, in scadenza nel 2028. Tra le parti c’è la volontà di arrivare alla fumata bianca, magari prima dell’estate. A Via Aldo Rossi dovranno fare attenzione, qualora ci fossero offerte importanti, come quella del Bayern di un anno fa, i rossoneri potrebbero perdere il gioiello portoghese.

Rafael Leao ha rinnovato il contratto con il Milan nel 2023. Ai tempi, 23enne, l’attaccante portoghese aveva firmato fino al giugno del 2028 con un ingaggio da 5 milioni e bonus progressivi durante l’anno. I rumors che arrivano dall’Inghilterra affermano che l’Arsenal ha mostrato un forte interesse per Rafael Leao, con il direttore sportivo Andrea Berta che avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del portoghese sulla base di una possibile offerta da 80 milioni di euro, cifra minima richiesta dal Milan per aprire una trattativa. Nonostante le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la dirigenza rossonera sembra intenzionata a blindare il proprio numero dieci proponendogli un rinnovo contrattuale che lo confermi al centro del progetto tecnico.