Milan, tegola per Pioli: salterà lo Spezia per trauma contusivo al ginocchio

Alessandro Florenzi non sarà della partita per Spezia-Milan

Come già scritto qualche giorno fa, per il Milan non è un momento fortunato per quanto riguarda l’infermeria. Pioli, infatti, in queste ultime settimane ha dovuto fronteggiare numerose assenze, in particolar modo in attacco e in difesa. L’ultimo, in ordine di tempo, ad accusare problemi è stato Florenzi. Il laterale scuola Roma no sarà pertanto disponibile nella gara di domani, in programma alle ore 15:00, contro lo Spezia di Thiago Motta. “Domani non sarà convocato per un trauma contusivo al ginocchio, era dolente stamattina e non riusciva ad allenarsi. Lo aspetto martedì. Non è al 100% a livello fisico ma è un giocatore su cui faccio affidamento per la sua intelligenza”, queste le parole dell’allenatore del Milan nella conferenza prepartita.

In difesa i rossoneri saranno già a corto di alternative dato che non saranno del match neanche Kjaer e Calabria, ancora ai box per i rispettivi problemi fisici. Spazio perciò ancora a Romagnoli e Kalulu che nelle ultime uscite hanno fatto molto bene.