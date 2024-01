Milan, Terracciano: “Pioli può darmi tanto. Ecco perché ho spinto per venire qui”

Filippo Terracciano, si è presentato ufficialmente ai tifosi rossoneri. Il difensore classe 2003 dopo l’esordio di mercoledì a San Siro contro l’Atalanta, ha parlato oggi alla stampa rilasciando queste dichiarazioni.

Milan, le parole di Filippo Terracciano

Nonostante la giovane età hai già esperienza in Serie A

“Sì, nonostante la giovane età sto accumulando esperienza partita dopo partita, imparando molto e mettendo su esperienza“.

Hai esordito in maniera ordinata mercoledì con la maglia del Milan

“Devo ammettere che prima di entrare in campo le emozioni erano forti, ma poi una volta entrato ho dimenticato tutto e mi sono concentrato solo sul campo“.

Le differenze tra Verona e Milano?

“Cambia tanto a partire da ciò che i respira nella sala trofei; non devo dire io la grandezza del Milan. Sono stato accolto in una maniera incredibile da tutti, ma quando sono in campo, dimentico tutto, stacco e do il massimo“.

Sei un jolly…

“Non ho mai dato troppo importanza al ruolo, cerco di esprimermi al meglio dove il mister mi mette. Qualsiasi ruolo sarò chiamato a fare, lo farò al meglio cercando di adattarmi velocemente“.

C’è qualche giocatore del Milan che hai idolatrato?

“Maldini e Nesta, guardavo tanti video su Youtube della loro fase difensiva“.

Perché hai spinto tato per venire qui?

“Perché ho visto nel Milan l’ambiente adatto per crescere, più informazioni assorbo e più cresco umanamente e calcisticamente“.

Cosa ti può dare Pioli?

“Il mister può darmi tanto. Già dai primi allenamenti sto imparando tantissimo e sono convinto che sia calcisticamente che umanamente avrò una crescita importante e non vedo l’ora di affrontare questa crescita“.

Come hai trovato il gruppo?

“Un gruppo fantastico dove tutti mi hanno accolto bene. Ora penso solo a lavorare per avere più intesa possibile in campo con loro“.

Perché hai scelto il 38?

“Perché con Udogie ho condiviso tutto il settore giovanile e, parlando con lui, ho fatto questa scelta anche con lui“.

Hai già legato con qualcuno?

“Ho trovato un ambiente fantastico, sia con i giocatori che con lo staff; ho provato sensazioni molto positive sotto ogni punto di vista. Per qualsiasi bisogno ci sono sempre persone disposte ad aiutarmi e questa cosa qui mi ha fatto molto piacere, è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui“.