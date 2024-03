Milan, un solo assente in vista dello Slavia Praga | La probabile formazione

Milan, Pobega unico assente

Rifinitura odierna dei rossoneri in vista della sfida contro lo Slavia Praga, valida per gli ottavi di finale di UEFA Europa League: unico assente Pobega, per lesione al retto femorale. Si corre verso la conferma di Adli in mezzo al campo con Bennacer. Sulla trequarti confermati Leão e Pulisic ai lati di Luftus-Cheek sulla trequarti. In difesa Thiaw e Gabbia, sostenuti da Florenzi e Theo Hernandez sulle fasce.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. All. Pioli.