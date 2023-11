Oramai si sa Juventus– Inter non è mai una partita come le altre, anche le critiche che si smuovono nel pre e post partita fanno sempre molto discutere. Luciano Moggi è intervenuto sul giornale Libero dopo la partita che si è tenuta il 26 novembre allo Stadium, il big match andato in scena a Torino è stato visto come un piccolo assaggio del duello per la vittoria dello Scudetto.

Moggi: “Allegri può

L’ex dirigente della Juventus ha infatti dichiarato: “Tutti si attendevano una sfida scoppiettante perché l’Inter doveva mantenere la leadership e la Juventus doveva lottare per conquistarla. N’è venuta fuori invece una partita piatta con solo due tiri in porta, uno di Vlahovic per il goal del vantaggio bianconero e l’altro di Lautaro per il pareggio neroazzurro”.

L’intervento di Moggi continua con un’analisi sulla partita dove dichiara inoltre: “Un solo calcio d’angolo sta a dimostrare come si è svolta la gara: possesso palla nei nerazzurri, grande intensità di entrambe le squadre che difendevano il pari facendo girare il pallone soprattutto in mezzo al campo, per impedire ripartenze offensive” .

Durante l’intervista è stato chiesto al l’ex dirigente bianconero, inoltre, visto le prestazioni se Allegri potesse impensierire Inzaghi e Moggi avrebbe risposto: “Un pari che dimostra come Allegri abbai le carte in regola per impensierire Inzaghi, soprattutto quando le fatiche delle due squadre si fanno sentire”.