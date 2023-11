Luciano Moggi ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale della Juventus durante un intervento su Radio Bianconera nel programma Cose di Calcio. Riguardo alle voci sul possibile ritorno di Antonio Conte, Moggi ha chiarito di non aver affermato categoricamente che il tecnico tornerà a Torino, sottolineando che Conte ha dichiarato di stare fermo quest’anno e di sognare magari un ritorno alla Juventus in futuro.

Moggi difende Allegri: “Grande lavoro per la maturazione della squadra”

Moggi ha difeso Massimiliano Allegri, sostenendo che la Juventus attuale è la sua squadra e invitando coloro che non apprezzano il suo gioco ad “andare al cinema”. Ha respinto le critiche sulle prestazioni della squadra, evidenziando il lavoro svolto dal tecnico sulla maturazione del gruppo, con esempi positivi come Kean e Rugani.

Riguardo al VAR, Moggi ha preferito evitare approfondimenti, ma ha suggerito di lasciare la decisione all’arbitro di campo in caso di dubbi. Infine, ha fatto una piccola anticipazione di mercato, asserendo che a gennaio potrebbe esserci un nuovo acquisto a centrocampo, sebbene abbia sottolineato che attualmente non ci sono giocatori di spicco in quella zona del campo.