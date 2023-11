Ibrahimovic non riesce a stare senza il Milan, infatti a cinque mesi dal suo addio al calcio giocato, Zlatan torna dai rossoneri. Aiuterà Pioli nella gestione della squadra, tuttavia non avrà un ruolo specifico all’interno dell’ organigramma, sarà però inquadrato come advisor e come consigliere speciale di Cardinale.

Durante un intervista è stato chiesto a Moggi cosa ne pensava del ritorno dello svedese al Milan, lui ha poi dichiarato: “Bisogna vedere in che contesto lo si mette. In un contesto di comando può dare ottimi risultati perché è un uomo di carattere e sa come prendere i calciatori, da cui è stimato. Se lo si mette come consulente è un discorso diverso… Dipende dall’incarico”

Ibrahimovic e chi lo accompagnerà in questo percorso

L’ex attaccante lavorerà a stretto contatto con Pioli e la squadra, non è d escludere che spesso avrà contatti quotidiani con il CEO Furlani. Ibra sarà frequentemente a Milanello per aiutare i rossoneri nel trovare la giusta via, in un momento di confusione come quella che sta attraversando il Milan ora. Vista la situazione in cui riversa il Diavolo di Pioli, è il momento giusto per lo svedese di rientrane nei giochi.