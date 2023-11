Albania di Sylvinho, primo nel gruppo E, vede sempre più vicina e concreta la qualificazione a UEFA Euro 2024. Davanti, però, c’è la Moldavia, penultima, a quota 9, ma ancora con una speranza (Albania a -4, Repubblica Ceca, seconda, a -2). La gara d’andata, risalente a giugno, è terminato 2-0 con reti di Asani e Bajrami. Il match, in programma domani sera alle 18, non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

MOLDAVIA (5-4-1): Railean; Revenco, Craciun, Babogio, Marandici, Reabciuk; Postolachi, Motpan, Rata, Cojocaru; Nicolaescu. Ct. Clescenco

ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj; Bare, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Cikalleshi. Ct. Sylvinho