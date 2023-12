Il Consiglio Fifa ha deciso quali saranno le squadre che potranno partecipare al campionato mondiale per club che si terrà nel 2025 negli Stati Uniti, dal 15 giugno al 13 luglio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è prevista l’assegnazione di tre punti nel caso di una vittoria, un punto per un pareggio e tre punti verranno assegnati, invece, per ciascuno dei progressi effettuati in Champions League, quindi qualificazione agli ottavi, quarti, semifinale e finale. La Fifa però adotterà un regolamento specifico per i club europei; il punteggio sarà decretato in base ai criteri in vigore sino a oggi dall’Uefa, ma con qualche piccola variazione. Saranno assegnati due punti per una vittoria, un punto per il pareggio, quattro punti per la qualificazione alla fase a gironi, ben cinque punti per la qualificazione agli ottavi di finale e un solo punto per l’avanzamento a ogni fase successiva del torneo.

Mondiale per club 2025 | Le sicure squadre partecipanti

Le squadre di sicura partecipazione al mondiale per club 2025, stando al ranking, sono: Inter, Bayern Monaco, PSG, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Benfica e Porto. Ci sarà un ballottaggio tra le italiane Juventus e Napoli, con la squadra di Allegri momentaneamente in vantaggio. Gli altri tre club uscirebbero da un ballottaggio tra il Borussia Dortmund e il Leipzig, il Barcellona e l’Atlético Madrid, più la vincente della Champions League 2024. Se quest’ultima fosse presente tra le squadre già qualificate, si scalerebbe nel ranking, dove si trovano gli austriaci del Salzburg in prima fila. Secondo le regole, possono rientrare solamente due club per paese, e solo tre attraverso la vittoria dell’ex Coppa dei Campioni.

Il ranking mondiale aggiornato

Il ranking mondiale considera i punti degli ultimi quattro anni, totalizzati in Champions League. Non figurano nell’elenco le squadre che parteciperanno di diritto al Mondiale del 2025.