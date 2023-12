Monza-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Diciassettesima giornata di Serie A: Fiorentina ospite del Monza all’U-Power Stadium. Padroni di casa, decimi, chiamati a riscattare la sconfitta subita a San Siro contro il Milan. Diversamente, la formazione toscana, sesta, ha sconfitto il Verona in casa per 1-0. L’ultimo precedente a Monza, risalente ad aprile, è terminato 3-2 per i brianzoli. Il match, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Renieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Sottil; Beltran. All. Italiano.