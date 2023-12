Monza-Genoa, le ultimissime sulle formazioni

Il Monza affronta il Genoa all’U-Power Stadium. Gilardino ritrova Retegui in avanti, che partirà dal 1′; alle sue spalle spazio a Messias. Guðmundsson dalla panchina. A centrocampo spazio a Frendrup, Badelj e Thorsby, con Sabelli e Haps sugli esterni. In casa Monza, Palladino si affida ancora a Colombo, sostenuto da Mota e Colpani. In mezzo al campo Pessina, insieme a Ciurria, Gagliardini e Kyriakopoulos.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Messias, Retegui. All. Gilardino.