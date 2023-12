Monza e Genoa si affronteranno nel match delle 15 di domenica. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con la voglia di tornare alla vittoria per continuare a fare punti in vista dell’obiettivo salvezza. La classifica, divide le due squadre da soli tre punti: con al momento i brianzoli fermi a 18 punti e i liguri a 15. Si prospetta una sfida interessante, anche perché le ultime due vittorie per entrambe risalgono proprio allo stesso avversario: il Verona.

Dove vederla:

Il match, in programma domenica alle 15 all’U-Power Stadium, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Mota Carvalho, Colpani; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Vasquez; Messias, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.