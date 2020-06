Monza: in arrivo Barberis dal Crotone

Andrea Barberis potrebbe essere il primo rinforzo del Monza

Iniziano le manovre in casa Monza, e anche se la rosa dei brianzoli potrebbe già essere in grado di ben figurare in Serie B, Galliani ha già in mente il primo nome da regalare a mister Brocchi.

Secondo quanto ha riportato Alfredo Pedullà, Andrea Barberis rappresenterebbe il primo rinforzo per la prossima serie B, che per il Monza deve rappresentare il trampolino di lancio per la scalata alla Serie A.

Barberis classe ’93 è attualmente a Crotone, dove tra serie A e B ha collezionato 120 presenze, quest’anno la squadra allenata da Stroppa è in lotta per la promozione in Serie A , ben distanziata dalla capolista Benevento.

Il Monza dovrebbe offrire a Barberis un contratto biennale con opzione per la terza stagione, e l’ex Pisa nativo di Genova potrebbe così avvicinarsi a casa.