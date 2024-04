Monza-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Serve un cambio di marcia da parte del Napoli per non rischiare di rimanere fuori da tutto la prossima stagione. Il Monza conosce le difficoltà dei partenopei e vuole provare a sognare con una vittoria

3 punti separano Monza e Napoli rispettivamente 11ª e 8ª in classifica. I partenopei non avevano un rendimento così basso dopo 30 giornate dalla stagione 2009/10 quando anche allora ebbero 45 punti e conclusero il campionato al sesto posto. I brianzoli, invece, non vincono due partite casalinghe consecutive da novembre 2022 (2-0 contro il Verona e 3-0 contro la Salernitana). Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 7 aprile alle ore 15.

Probabili formazioni Monza-Napoli

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, V. Carboni, Maldini; Djuric. All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona