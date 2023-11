Palladino conferma il terzetto arretrato con D’Ambrosio, accanto a Pablo Marì e Caldirola. Centrocampo con Pessina e Gagliardini centrali, supportati da Ciurria e Lyriakopoulos sulle fasce. In avanti Colpani e Mota sulla trequarti, dietro l’unica punta Colombo. Juric opta ancora per le due punte, Zapata e Sanabria, dal 1′. Linea a cinque in mezzo al campo con Vlasic, Linetty e Ilic al centro, sostenuti da Bellanova e Vojvoda. Assente per infortunio Ricci. In difesa il terzetto Tameze, Buongiorno e Rodriguez.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Lyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino.

TORINO (3-5-2): Milinkovc-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty, Ilic, Vojvoda; Zapata, Sanabria. All. Juric.