Monza-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

Il Monza affronta l’Udinese, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, questo pomeriggio alle 15 al U-Power Stadium. Brianzoli pronti a riscattare la sconfitta subita nei minuti finali della sfida contro la Roma di domenica scorsa. Dall’altra parte l’Udinese, in crisi, fermatosi nuovamente in casa contro il Lecce e reduce da tre pareggi consecutivi. L’ultimo precedente in casa dei biancorossi, risalente ad agosto 2022, è terminato 1-2 per i friulani con reti di Beto e Udogie (Colpani per i padroni di casa). Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino.