Mourinho: “Non mi è piaciuto il primo tempo. Bove merita di più, su Lukaku..”

Queste le parole di Josè Mourinho ai microfoni di Dazn, al termine della vittoria contro lo Sheriff Tiraspol.

Mourinho: “Dopo il pareggio mi è piaciuta la reazione”

Cosa le è piaciuto e cosa non le è piaciuto in questa partita?

“Non mi è piaciuto il primo tempo, troppo lento e senza aggressività. Non abbiamo fatto il lavoro che avevamo preparato, non abbiamo controllato il gioco. L’1-0 è stato un miracolo, non avevamo fatto niente per ottenere quel vantaggio. Dopo il pareggio mi è piaciuta la reazione, il gol e il controllo della partita nonostante la poca aggressività. Abbiamo meritato di vincere, che è la cosa più importante”.

Sa qualcosa di Renato Sanches? Aouar andava un pochino piano, tornava dall’infortunio.

“Entrambi hanno bisogno di giocare. Sanches purtroppo è questo, sta sempre a rischio, è difficile capire. Il Bayern Monaco non ha capito, neanche il PSG e anche noi facciamo fatica. È un grande giocatore, ha bisogno di giocare. Ha avuto tre giorni di riposo, era super ok per giocare oggi altri 45 minuti, ma ha sentito qualcosa. Aouar è andato a un ritmo basso, il ritmo della paura dopo l’infortunio. Ha bisogno di giocare per recuperare il livello”.

Bove comincia a meritare una maglia da titolare?

“Sono tutti titolari. Non penso che Bove meriti di più per questi 30 minuti rispetto a ciò che meritava nei giorni scorsi. È affidabile, due anni fa era un ragazzino che andava in prestito in Serie C, oggi è un giocatore con grande potenziale. È un bravissimo ragazzo”.

Si aspettava Lukaku così carico e in buona forma?

“Sì, ha bisogno di giocare e può migliorare solamente giocando. Volevo cambiarlo prima, ma avevo già fatto quattro cambi. Avevo paura che potesse succedere qualcosa a qualche giocatore, motivo per cui mi sono lasciato il cambio di Belotti fino agli ultimi 10 minuti di partita. A Lukaku fa comunque bene giocare”.