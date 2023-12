Mourinho: “Stasera è mancato solo il gol. In trasferta pecchiamo di personalità”

La Roma perde ancora in trasferta. Sesta sconfitta per i giallorossi, che arriva però dopo la vittoria col Napoli anche se la Roma ha creato qualcosa di più rispetto alle altre gare in trasferta.

Mourinho: “Dobbiamo imporre il nostro gioco”

Queste le parole del tecnico a Dazn:

La Roma ha avuto personalità, ma è mancata concretezza sotto porta.

“Esatto. Abbiamo creato di più di quello che ci si aspetta contro il muro di Torino, difendono con un muro compatto e chiuso. Nel primo tempo siamo stati la squadra con più qualità creando occasioni pericolose come il palo, abbiamo creato tanti problemi con le posizioni di Dybala e Bove. Ci è mancato il gol. Abbiamo preso un gol per due rimpalli, poi è diventata più difficile. Il loro muro è strutturato, è difficile segnare. Peccato, sarebbe potuto essere un risultato completamente diverso. Contentissimo della nostra strategia dal punto di vista tattico e strategico e della personalità dei giocatori. Però abbiamo perso, è solo quello che conta”.

La differenza di rendimento tra casa e trasferta?

“In casa siamo più forti, ma anche altre squadre lo sono. Quando si parla della Roma bisogna aver rispetto di tutto quello che stiamo facendo. Manca un po’ di personalità in trasferta, dobbiamo imporci nel gioco. Oggi non è successo questo però, abbiamo affrontato una squadra che lotta per lo scudetto e che era motivata dal risultato dell’Inter di ieri, noi abbiamo giocato con coraggio. Nel primo tempo siamo stati più forti, poi il gol cambia la prospettiva e la Juve si trova bene in questa situazione di vantaggio. Abbiamo avuto tanto pallone nella loro trequarti, ma non abbiamo creato grandissime occasioni nel secondo tempo. Il tiro di Cristante e l’occasione di Dybala sono state grandi chance. Sono contento della personalità”.