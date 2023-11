Il Napoli di Walter Mazzarri è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, dopo l’amichevole di ieri contro la Juve Stabia. La squadra si è allenata questa mattina, al Centro Sportivo SSCN Konami Training Center.

Allenamento a parte per Osimhen e parziale rientro in gruppo per Demme

Il campionato riprenderà sabato 25 novembre con la 13ª giornata di Serie A, dove il Napoli affronterà l’Atalanta alle ore 18. Gli azzurri hanno svolto prima un circuito in palestra, poi si sono spostati nel campo 3 dove, i giocatori hanno svolto delle esercitazioni tecniche. L’ultima parte della sessione è stata un’esercitazione di tiro. Osimhen ha svolto un allenamento individuale sul campo e in palestra. Mentre, Demme ha svolto degli esercizi personalizzati e parte della seduta in gruppo.