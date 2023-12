È tutto in notte. Nella gelida notte del Maradona, gli azzurri si giocano l’accesso al prossimo turno di Champions League. Di fronte c’è il Braga in bilico fra il sogno degli ottavi e l’inferno dell’eliminazione dalle coppe Europee. Al Napoli per ottenere la qualificazione basterà non perdere contro i portoghesi, ma anche la sconfitta con una rete di scarto sarebbe sufficiente. Il Braga invece, vincendo con due o più gol di scarto, aggancerebbe gli azzurri al secondo posto e staccherebbero il pass per il prossimo turno grazie alla differenza reti. Comunque vada il Napoli è sicuro anche del terzo posto nel gruppo C, mentre i portoghesi retrocederebbero in Europa League solo se l’Union Berlino non dovesse superarli. Nella scorsa giornata gli uomini di Mazzarri hanno perso 4-2 a Madrid, mentre il Braga ha pareggiato con l’Union Berlino. Nella gara di andata, gli uomo allora allenati da Rudi Garcia vinsero per 2-1. La partita con fischio d’inizio alle 21.00, sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.