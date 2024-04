Napoli, brutte notizie dall’allenamento | Infortunio per Ngonge, lavoro individuale per Kvara

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A.

Non arrivano notizie troppo incoraggianti però dal campo di allenamento. Ad aver accusato problemi è stato Ngonge, che ha abbandonato la sessione odierna per un trauma contusivo alla coscia sinistra. Da valutare le sue condizioni in vista del match contro il Monza.

Ngonge come Kvara, i due cercano il recupero lampo per il Monza

E nel periodo negativo del Napoli, che tra tanti bassi e pochi alti dura da inizio stagione, hanno inciso di gran lunga anche gli infortuni e le assenze prolungate. Ecco perché Calzona oggi è preoccupato. Oltre all’infortunio di Ngonge, che non sembra niente di grave ma che probabilmente relegherà il belga in panchina, c’è anche la situazione Kvara da tenere sotto controllo.

Il georgiano infatti ha svolto anche oggi allenamento a parte e sta provando a recuperare dalla contrattura all’adduttore rimediata durante la sosta con la sua Georgia. Filtra comunque ottimismo sulle sue condizioni e sul possibile recupero, ma Calzona non vuole rischiare nulla.