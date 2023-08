Napoli, De Laurentiis punge Spalletti: “Mi aveva detto che era stanco”

Non finisce qui il dibattito tra Adl e Spalletti. Il patron del Napoli, in un’intervista al Il Foglio, ha spiegato la situazione tra lui ed il tecnico di Certaldo. Non è andato già al presidente il fatto che Spalletti abbia accettato la panchina della Nazionale, perciò si continuerà per vie legali. Intanto le parole del numero uno azzurro.

Napoli, le parole di De Laurentiis

Su Spalletti e la clausola da 3 milioni di euro: “Ne stanno discutendo gli avvocati e io non m’intrometto. Spalletti mi disse: ‘Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra’. Perciò lo lasciai andare. Però quel che gli passava per la testa lo sa solo lui”.

Poi sull’amore per Napoli: “Napoli non mi addormenta né ferisce. Mi bacia. E io la adoro. L’immagine più bella è quando mi allontano sul mare, la vedo progressivamente più distante e ho l’impressione che mi abbracci. Il passaggio dal cinema al calcio non è stato difficile né traumatico ma interessante, e quando le cose sono interessanti diventano anche facili. Ho avuto la fortuna di fare la gavetta in una famiglia che mi ha permesso di conoscere tutte le componenti dell’industria dell’audiovisivo, di diventare imprenditore e acquisire coraggio, perciò quando ho preso il Napoli ero convinto che avrei imparato velocemente i nuovi meccanismi”.