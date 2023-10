Si chiude l’ottava giornata di Serie A: a Napoli arriva la Fiorentina di Italiano, questa sera alle 20.45. Un Napoli in grande spolvero quello visto nelle ultime due uscite di campionato contro Udinese e Lecce e nella buona prestazione in Champions contro il Real Madrid. I partenopei, grazie ai 14 punti, hanno agganciato la Juventus al terzo posto e vogliono continuare con la linea dei buoni risultati per inseguire l’Inter, primo in classifica. Dall’altra parte, però, ci sono i viola, a pari punti proprio con i campani e i bianconeri, reduci dall’ottima vittoria contro il Cagliari in casa ottenuta nella scorsa giornata. L’ultima gara al Maradona, disputata a maggio, ha visto gli azzurri imporsi sui toscani per 1-0 grazie alla rete di Victor Osimhen. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia