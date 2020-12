Napoli, Gattuso recupera un giocatore: è negativo al tampone

Buone notizie per l’allenatore azzurro che recupera il classe 1994 Amir Rrahmani

L’ex difensore del Verona era risultato positivo al Covid19 lo scorso 20 novembre, dopo essere rientrato dagli impegni con la propria nazionale. Rrahmani, dopo il test sierologico effettuato in queste ore, è risultato essere negativo. Il comunicato della società partenopea: “Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’AZ Alkmaar, in programma domani in Olanda per la quinta giornata di Europa League (ore 21). (…) Rrahmani, risultato negativo al tampone Covid-19, ha completato l’iter di visite presso la clinica Pineta Grande con il Dottor Elpidio Pezzella e con il supporto del Dottor Di Paco della Casa di Cura San Russore di Pisa, riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani”.