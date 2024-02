Napoli-Hellas Verona, probabili formazioni e dove vederla

Al Maradona il Napoli cerca una vittoria che lo proietterebbe in zona Champions in vista di Atalanta-Lazio. Il nuovo modulo sembra aver dato solidità difensiva che in questa stagione sembra non aver mai avuto ma di fronte si troverà un Verona in netta ripresa e che sfiderà l’ex Ngonge. La partita sarà trasmessa da DAZN domenica 4 febbraio alle ore 15.

Probabili formazioni di Napoli-Verona

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni