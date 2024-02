Cattive notizie in casa Napoli: si ferma Zielinski per affaticamento. Il polacco ha lavorato in palestra questa mattina ed è in serio dubbio per la sfida contro l’Hellas Verona.

Napoli, Zielinski a parte: si teme lo stop

I partenopei continuano la preparazione alla partita di domenica pomeriggio alle 15 allo stadio “Maradona”. Mazzarri perde però una delle sue pedine: Piotr Zielinski rischia di saltare la sfida contro il Verona. A comunicarlo è stato il club partenopeo nel suo consueto report: