Napoli, il rinforzo a centrocampo arriva dalla Premier | Di chi si tratta

Leander Dendoncker è il nuovo nome per rafforzare il centrocampo del Napoli. Secondo The Athletic, il club di Aurelio De Laurentiis è interessato a prendere in prestito il giocatore dall‘Aston Villa fino al termine della stagione. I contatti sono già in corso, e nelle prossime ore il Napoli cercherà di chiudere l’accordo. La trattativa prevede un prestito con diritto di riscatto, con buone possibilità di successo. Questo sarebbe il rinforzo finale per il centrocampo, mentre il Napoli si starebbe preparando per altri due colpi in arrivo, dopo gli acquisti di Mazzocchi, Ngonge e Traore.

Napoli, Dendoncker vicino a vestire azzurro

Il centrocampista belga è stato poco impiegato in Premier League, ed è alla ricerca di maggior continuità di gioco. Con soli 119 minuti giocati in campionato e una sola presenza da titolare, il giocatore vede nel Napoli l’opportunità di rilanciarsi. La società partenopea, inoltre, continua la ricerca di un difensore centrale per completare la squadra.