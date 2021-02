Verso Napoli-Juventus

Al Diego Armando Maradona andrà in scena una sfida decisiva, per entrambe le squadre; Napoli e Juve hanno bisogno di punti, non possono fermarsi. Per Andrea Pirlo una vittoria contro gli azzurri significherebbe dare conferme di solidità e forza, ma soprattutto di dare pressione a Milan e Inter. L’allenatore della Juventus presenta la gara contro i partenopei in conferenza stampa.

Andrea Pirlo: “Dobbiamo far bene e vincere”

Andrea Pirlo, sulla sfida di domani, afferma: “Sarà una gara importante per entrambe, la situazione di Gattuso fa parte del nostro lavoro. Mi spiace per Rino, ma io penso ai miei problemi, dovremo cercare di far bene e vincere”. Contro il Napoli ci saranno delle assenze, Pirlo mette in chiaro la situazione degli assenti: “Arthur verrà valutato di giorno in giorno, speriamo passi tutto in fretta. Dybala sta proseguendo il suo piano di recupero, la data del rientro dipenderà da come si sentirà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Bonucci si tratta di un affaticamento, si allenerà con noi poi valuteremo se portarlo a Napoli o meno. Stesso discorso per Ramsey. McKennie sta abbastanza bene. L’altra sera non era al 100% e valuteremo anche lui oggi, perché ha avuto un problemino all’anca. L’altra sera abbiamo speso tanto, dovremo recuperare le forze. Vedremo chi starà meglio e decideremo come giocare. Alvaro sta meglio, si è allenato in questi due giorni. Potrebbe giocare dall’inizio o entrare a partita in corso in vista degli impegni di Champions League”.

La fase offensiva contro il Napoli

Andrea Pirlo conferma un attacco a due contro il Napoli, l’allenatore bianconero dice: “In avanti due giocheranno e uno andrà in panchina. Nelle ultime gare anche a Kulusevski avevo chiesto un certo lavoro in fase difensiva e l’ha fatto benissimo. È un ragazzo che ha motore, sa difendere e ripartire, siamo molto contenti di lui”. Qualche parola anche su Bentancur: “Ha avuto l’occasione di calciare contro l’Inter, ma ha preferito il passaggio. Stiamo cercando di lavorare anche su questo aspetto. Lui sta facendo molto bene, siamo contenti delle ultime partite, questa può essere una cosa in più”.