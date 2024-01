Napoli, la Procura chiude l’indagine contro De Laurentiis | Il verdetto

La procura di Roma ha chiuso oggi l’indagine su Aurelio de Laurentiis. Il presidente del Napoli è indagato per l’affare che portò Victor Osimhen in Italia dal Lille. L’accusa al presidente è il falso in bilancio.

Napoli, De Laurentiis accusato per falso in bilancio

Secondo quanto riporta Repubblica, il presidente del Napoli è indagato per falso in bilancio in merito all’acquisto dell’attaccante nigeriano. Il centravanti è stato acquistato nell’estate del 2020 per una cifra di 71,2 milioni con 50 milioni circa però, sborsati effettivamente insieme all’inserimento dei cartellini di Orestis Karnezis, Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri. La procura di Roma ha oggi chiuso l’indagine sul presidente e altri componenti del club con l’accusa di falso in bilancio.