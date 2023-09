Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Sarri sfida il Napoli al Maradona

Terza giornata di Serie A: ospite del Napoli, allo stadio Maradona, questa sera alle 20.45, arriva la Lazio di Maurizio Sarri. Ottima partenza per i partenopei, che hanno rispettato le aspettative della vigilia, con due vittorie nelle prime due, rispettivamente nella trasferta contro il Frosinone e nel match casalingo contro il Sassuolo. Bruttissimo avvio, invece, per i biancocelesti, ancora a quota zero punti, sconfitti da Lecce e Genoa nelle prime due sfide. Napoli-Lazio sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia