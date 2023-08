Napoli, nuovo infortunio per Osimhen: le ultime

Proprio non trova pace Victor Osimhen, infatti il suo ritorno sul rettangolo verde non è stato baciato dalla dea bendata. Rientrato solo ieri, dopo aver smaltito un problema all’adduttore che lo ha costretto a saltare l’amichevole del Napoli contro l’Augsburg, il pupillo partenopeo dovrà tornare a riposo.

Napoli, distorsione alla caviglia destra per Osimhen

Come riportato da Sky Sport, Osimhen è stato costretto a lasciare il campo in anticipo durante la seduta mattutina di martedì 8 agosto. Fautore del misfatto lo scontro con il nuovo acquisto Natan, che gli ha procurato un trauma distorsivo alla caviglia destra. La gravita dell’infortunio è ancora da accertare, ma con il campionato alle porte, il Napoli potrebbe non esordire con la punta di diamante in attacco.