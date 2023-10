Si sono riuniti in un ristorante di Pozzuoli gli uomini del mercato Napoli e l’agente di Osimhen per discutere sul futuro del giocatore.

Napoli, in discussione il futuro di Osimhen con i Partenopei

Secondo Tuttomercatoweb, il pranzo avvenuto tra gli uomini mercato del Napoli, Maurizio Micheli e Mauro Meluso, e l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda non sembra aver placato gli animi. Dopo la bufera sui social scatenatasi in particolare per il video di Tik Tok, il presidente Aurelio De Laurentiis non sembrerebbe voler tornare indietro, blindare l’uomo mascherato non rientrerebbe più nei suoi piani. La richiesta da parte dell’entourage del giocatore per il rinnovo, sembrerebbe essere quasi utopia. Infatti De Laurentiis avrebbe intenzione di cedere Osimhen in estate.