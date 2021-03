Napoli, problemi per Gattuso: due giocatori out

Napoli: infortunio alla mano per Ospina, niente Crotone Per il portiere infrazione del quarto dito della mano sinistra. Infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra per il tedesco

Napoli, due giocatori infortunati

Rino Gattuso, in vista dei prossimi impegni di campionato, ha avuto delle brutte notizie. Ben due i giocatori che hanno subito problemi in questi giorni e che non saranno disponibili. Si tratta di Ospina e Demme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Napoli, out Ospina e Demme

Le brutte notizie per il Napoli in vista della ripresa del campionato, la prossima gara è quella contro il Crotone. Gattuso dovrà fare a meno di David Ospina e Diego Demme. Il portiere si è infortunato durante l’allenamento di oggi. L’infortunio di Ospita è proprio alla mano sinistra. Subito sottoposto ad esami approfonditi, i quali hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Nei prossimi giorni verrà rivalutato e tra una settimana si potrà sapere di più. Intanto anche Demme è andato ko. ll centrocampista tedesco non si è allenato con l’intero gruppo, ma ha svolto una sessione differenziata in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra. Se non dovesse farcela, al suo posto ci sarà Bakayoko. Non solo Ospina e Demme, Gattuso si ritrova a fare i conti anche con Rrahmani e Petagna. I due azzurri hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato sul campo 2. Molto difficile, per entrambi, essere a disposizione per sabato.