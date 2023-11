Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Marco Nasti, attaccante del Bari ma di proprietà del Milan, ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere di nuovo al Milan, ripercorrendo un po’ le orme di Francesco Camarda, che ha esordito contro la Fiorentina.

Nasti: “Spero un giorno di arrivare al Milan”

Nel suo futuro ci sarà il Milan? “Io penso sempre che potrei arrivare al Milan, ho solo 20 anni e tutta una carriera in cui dimostrare quanto valgo. Io il numero 9? Spero un giorno di arrivarci. Io ora sono concentrato sul Bari, per il futuro vedremo in seguito, però è ovvio che la mia testa vorrebbe già essere lì. Al Milan è tutto bellissimo, mi hanno cresciuto e aiutato molto. È un posto fantastico”. Questa la risposta del giovane attaccante.