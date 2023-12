Bene, bravo, Bisseck! l’Inter vola col tedesco di scorta; Vlahovic tiene in corsa la Juventus

Arrivato in punta di piedi, com’era logico, questo giovane difensore tedesco scovato da Marotta in Danimarca e lanciato titolare da Inzaghi nelle ultime settimane soprattutto a causa delle numerose defezioni nel reparto arretrato, ha subito mostrato carattere e determinazione e dopo averlo sfiorato anche contro la Lazio è riuscito a realizzare il suo primo gol in campionato con la maglia nerazzurra, sbloccando un incontro meno semplice di quanto si potesse immaginare; poi la perla di Arnautovic per Barella ha chiuso definitivamente il match, mandando in archivio l’ennesima vittoria interista anche senza l’apporto dell’infortunato Lautaro, fin qui condottiero indomabile della corazzata meneghina. Anche la Juventus in quel di Frosinone ha penato parecchio per portarsi a casa i tre punti ma alla fine l’ha spuntata proprio grazie al suo giocatore più discusso, relegato inizialmente in panchina da Allegri che gli preferisce la coppia formata da Milik e dal giovane turco Yildiz, subito in rete. Poi i ciociari recuperano ma il serbo torna quello di un tempo e realizza il gol vittoria con uno stacco di testa degno del centravanti che la Juventus acquistò dalla Fiorentina un paio di stagioni orsono.

La Roma affonda il Napoli; il Bologna doma l’Atalanta e si lancia verso il terzo posto

Era stato annunciato come uno spareggio da ultima spiaggia nella corsa all’Europa che conta di più e di fatto la tensione era tangibile nella sfida tra Roma e Napoli, a tratti carica più di calci che calcio ma comunque giocata meglio dai giallorossi che anche in parità numerica erano sembrati più concreti ed organizzati degli ospiti, spaesati soltanto un po’ di meno rispetto alla versione Garcia e aggrappati al totem Osimhen, fresco di rinnovo ma più impreciso e nervoso del solito. La doppia espulsione ha scavato un solco incolmabile tra le due compagini e per la Roma la buona notizia è soprattutto la speranza di aver ritrovato il suo capitano, finalmente in rete con una delle sue giocate; su Lukaku, ieri in versione bulldozer, inutile spendere altre parole. L’altro incontro di rilievo tra squadre in lotta per un posizionamento europeo è stato vinto dal Bologna, ieri più concreto che brillante, al cospetto di un’Atalanta che viceversa ha giocato meglio raccogliendo soltanto le briciole degli sforzi profusi e restando alla fine con un pugno di mosche nel carniere.

Milan in affanno, Lazio vincente. In coda gran colpo del Verona

Continua a soffrire il Milan di un Pioli sempre più in bilico e con l’infermeria sempre più zeppa di clienti. Anche Tomori, in rete a Salerno, si annuncia un lungo stop che metterà ancora più in difficoltà la formazione rossonera già ampiamente provata da questo punto di vista. Per gli uomini dell’ex Inzaghi un brodino di sollievo anche se i tre punti strappati dal Verona al Cagliari hanno allungato la distanza dalla zona sicurezza che ora per i granata è lontana ben 5 punti. Chissà se il ritorno di Sabatini sancirà un nuovo miracolo… Torna a vincere in trasferta la Lazio di Sarri anche se ad Empoli più che il gioco del mister si son viste le prodezze di Guendouzi e soprattutto quelle di Provedel.