Nazionale, i 23 convocati di Spalletti per le gare di Nations League | Torna in azzurro un Maldini

E’ da pochi minuti stata diramata la lista dei 23 convocati di Luciano Spalletti per la prossima sosta nazionali, che vedrà l’Italia impegnata contro Belgio e Israele. Tante le conferme per il tecnico di Certaldo, ma anche qualche novità. Appare rinforzata infatti la volontà di giocare con la difesa a 3, che sembra ormai aver convinto definitivamente il tecnico di Certaldo. Assente Barella per infortunio, dentro al suo posto per la prima volta Niccolò Pisilli che sta convincendo tutti con le sue prestazioni con la Roma. Altra novità importante è la convocazione di Daniel Maldini, che a distanza di 71 anni dalla convocazione del nonno Cesare e di 46 anni da quella del padre Paolo, viene convocato per la prima volta con la nazionale italiana.

Ecco la lista dei 23 convocati di Spalletti:

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).