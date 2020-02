NBA, Gallinari vince il derby con Melli: i risultati del 14 febbraio 2020

NBA, Gallinari vince il derby con Melli

Risultati NBA 14 febbraio | Un Danilo Gallinari scatenato si aggiudica il derby azzurro con Nicolò Melli. Nella notte italiana di San Valentino, il parquet dello Smoothie King Center di New Orleans ha ospitato la sfida tra Pelicans e i Thunder. Davanti ai quasi 18.000 spettatori, Oklahoma torna al successo dopo due sconfitte e lo fa col punteggio di 123-118. Ai padroni di casa non bastano i 32 punti di Zion Williamson, top-scorer dell’incontro. Ma il vero protagonista della sfida è proprio Gallinari: il numero 8 azzurro dei Thunder segna 29 punti in quasi 33 minuti di impiego, 11 dei quali nell’ultimo e decisivo periodo. Per il Gallo anche 2 rimbalzi e 1 assist. Tra i padroni di casa 6 punti e 3 rimbalzi in 24 minuti e mezzo di gioco per Melli.

NBA, i risultati del 14 febbraio

Show nell’altro appuntamento in Nba: la vittoria per Boston arriva dopo 2 overtime con i Celtis che la spuntano per 141-133 sui Los Angeles Clippers grazie ai 39 punti e 9 rimbalzi di Jayson Tatum. Tra i californiani, infortunio al ginocchio, durante il secondo quarto, per Paul George, costretto ad uscire dal campo dolorante. Sono due quinndi le gare disputate nella notte italiana per quanto riguarda la regular-season dell’Nba. Questi i risultati: